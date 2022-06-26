شرطة الشارقة تؤكد على الوعي لمكافحة المخدرات

الشارقة (وام)

أكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات ‏هو فرصة مهمة لتعزيز روح التكامل والتعاون المشترك في مكافحة هذه الظاهرة العالمية، من خلال صناعة الوعي وغرس الشعور بالمسؤولية المجتمعية قبل المسؤولية الأمنية، مشيراً إلى أن أولى خطوات مواجهة هذه الآفة تبدأ بالدور المهم والكبير لأولياء الأمور في مراقبة سلوك أبنائهم ومعرفة علاقاتهم، كونهم عماد المستقبل في بناء التنمية والفئة المستهدفة للإطاحة بهم في دوامة الإدمان أو ليصبحوا أحد مروجي المخدرات. وقال اللواء الشامسي - في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 يونيو من كل عام - إن هذا اليوم يمثل دعوة متجددة لكافة المجتمعات للوقوف صفاً واحداً في مواجهة آفة المخدرات وتحمُّل المسؤولية المجتمعية والإنسانية للتصدي لهذا الخطر الذي لا يستثني من تبعاته أحداً حيث تمتد آثاره إلى مختلف قطاعات الحياة صحياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً. وأضاف: أجهزتنا الأمنية والشرطية تؤكد على المضي بكل إصرار في مكافحة هذه الآفة ومحاربة ضعاف النفوس من تجار ومهربي ومروجي المخدرات مهما ‏تعددت أساليبهم الإجرامية، وإننا على يقين بوعي مجتمعنا ونهوضه بمسؤولياته في تكامل يحقق رؤية المنظومة الأمنية اليقظة وتنفيذ إستراتيجيتها الوطنية لمكافحة المخدرات، فضلاً عن مواكبة المستجدات العصرية واستخدام أفضل التقنيات لتحقيق أفضل معدلات الأمن‏ بالتضامن مع كافة الجهود الدولية والإقليمية للحد من انتشار هذه الآفة، ومنع محاولات تهريبها عبر الدول من أجل تحقيق مجتمع آمن ومستقبل خال من المخدرات.