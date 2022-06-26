«قضاء أبوظبي» يوعي طلاب الجامعات بمخاطر المخدرات

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية بدائرة القضاء «مسؤولية»، تنفيذ حملة التوعية الموسعة لمكافحة المواد المخدرة، من خلال تنظيم محاضرات تثقيفية قانونية مكثفة لطلاب الجامعات؛ بهدف تعزيز المعرفة لدى فئة الشباب إزاء هذه التحديات والمخاطر، بما يضمن تحقيق الدور الوقائي لحمايتهم من الوقوع في براثن التعاطي والإدمان.

ويأتي تنظيم تلك الحملة التي انطلقت في شهر مايو الماضي وتستمر لمدة ستة أشهر، عبر مجموعة من المبادرات والفعاليات المتنوعة، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ الثقافة القانونية ونشر الوعي المجتمعي، بما يدعم الحفاظ على الأمن والاستقرار.

وفي هذا الإطار، استعرض المستشار الدكتور محمد راشد الظنحاني، مدير مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية»، خلال محاضرة افتراضية عن بُعد لطلاب جامعة العين، الآثار الناجمة عن تعاطي المواد المخدرة سواء المتعلقة بالصحة النفسية أو الجسدية، ومدى خطورتها وتأثيرها على مستقبل الشباب، مع بيان نظرة القانون إلى المتعاطي وكيفية مساعدته على تلقي العلاج من دون تقديمه للمحاكمة.

ووجه المستشار الظنحاني، عدداً من رسائل التوعية الهادفة إلى الوقاية من الوقوع في براثن المؤثرات العقلية، ومنها الامتناع دون تردد عن أي محاولة من رفقاء السوء قد تقود إلى التعاطي، والحرص على الرفقة الصالحة وعدم التردد في التخلي عن أي شخص قد يدفعك إلى طريق المخدرات، وتعزيز العلاقة مع الأسرة لاسيما أن وجود أشخاص يمكن الاعتماد عليهم ومصارحتهم حول تحديات الحياة، يُعد أمراً بالغ الأهمية.

كما ركز على ضرورة شغل وقت الفراغ بما هو مفيد، والاستمتاع بالحياة دون اللجوء إلى المخدرات التي لن تجلب لمتعاطيها إلا التعاسة والحسرة، مع طلب المساعدة من المختصين سواء كنت أو أي شخص تعرفه يعاني مشكلة ذات صلة بهذه الآفة، إلى جانب التعرف بشكل أكبر على مخاطر الإدمان وما يسببه من تأثيرات خطيرة، لإدراك أهمية تفاديها.