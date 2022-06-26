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حاكم رأس الخيمة يعزي خادم الحرمين الشريفين في وفاة الأميرة موضي
حاكم رأس الخيمة يعزي خادم الحرمين الشريفين في وفاة الأميرة موضي
26 يونيو 2022 21:59

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، في وفاة صاحبة السمو الأميرة موضي بنت مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود. وأعرب سموه في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى خادم الحرمين الشريفين، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم آل سعود الكرام جميل الصبر والسلوان. كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.

المصدر: وام
خادم الحرمين
حاكم رأس الخيمة
الإمارات
السعودية
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