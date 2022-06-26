الإثنين 27 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
حاكم الشارقة يعزي خادم الحرمين في وفاة الأميرة موضي
حاكم الشارقة يعزي خادم الحرمين في وفاة الأميرة موضي
26 يونيو 2022 21:57

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة صاحبة السمو الأميرة موضي بنت مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، برقيات تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

المصدر: وام
خادم الحرمين
الشارقة
السعودية
حاكم الشارقة
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
من أوكرانيا
عربي ودولي
10 قتلى و40 جريحاً بضربة روسية على مركز تسوّق بأوكرانيا
اليوم 23:50
رادوكانو تنتصر في الظهور الأول بالملعب الرئيس
الرياضي
رادوكانو تنتصر في الظهور الأول بالملعب الرئيس
اليوم 23:45
أرشيفية
دنيا
«تسليم أهالي» يخرج من موسم الأضحى السينمائي
اليوم 23:42
وستهام يضم أريولا
الرياضي
وستهام يضم أريولا
اليوم 23:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©