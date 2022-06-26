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«الأرصاد» يكشف عن توقعات طقس الغد
«الأرصاد» يكشف عن توقعات طقس الغد
26 يونيو 2022 20:22

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حارا نهاراً مع ظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً قد يصاحبها أمطار خفيفة واحتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف على السواحل غرباً، والرياح معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. حركة الرياح: شمالية غربية - جنوبية شرقية 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط، يضطرب صباح الاثنين غرباً ويحدث المد الأول عند الساعة 23:58 والمد الثاني عند الساعة والجزر الأول عند الساعة 17:30 والجزر الثاني عند الساعة 07:27. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط، يضطرب صباح الاثنين.. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:40 والمد الثاني عند الساعة 19:57والجزر الأول عند الساعة 15:08 والجزر الثاني عند الساعة 03:06.

المصدر: وام
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