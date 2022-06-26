الإثنين 27 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
بلدية أبوظبي تخصص المسلخ الآلي بميناء زايد لطلب الأضاحي عبر التطبيقات الإلكترونية
بلدية أبوظبي تخصص المسلخ الآلي بميناء زايد لطلب الأضاحي عبر التطبيقات الإلكترونية
26 يونيو 2022 15:12

خصصت "بلدية مدينة أبوظبي" التابعة لدائرة البلديات والنقل .. المسلخ الآلي في منطقة ميناء زايد لطلب الأضاحي عبر التطبيقات الإلكترونية وأضاحي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دون استقبال الجمهور وذلك بهدف الحفاظ على جودة الخدمات المعتادة المقدمة من بلدية مدينة أبوظبي وتفاديا لتأخير تجهيز الذبائح للمضحين في عيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك نظرا للأعمال التطويرية والإنشائية في منطقة ميناء زايد وحفاظا على انسيابية حركة السير عند مداخل ومخارج منطقة الميناء.

ودعت بلدية مدينة أبوظبي جمهور المضحين الراغبين في التوجه إلى المسالخ بأنفسهم لتجهيز أضحياتهم إلى زيارة المسالخ الأخرى المجهزة لاستقبالهم حيث تم تخصيص مسلخ بني ياس، ومسلخ الوثبة، ومسلخ الشهامة لاستقبال المضحين الراغبين بزيارة المسالخ.

وتحرص بلدية مدينة أبوظبي على تقديم الخدمات للجمهور بنفس الكفاءة والجودة المعهودة وعملت عند بدء الأعمال التطويرية والإنشائية بمنطقة ميناء زايد، وعقب إغلاق مسلخ الجمهور، على نقل جميع خدمات ذبح وسلخ وتجهيز الذبائح إلى المسلخ الآلي، إلا أنه نظرا لما يشهده عيد الأضحى من إقبال كثيف من جمهور المضحين على المسالخ، حرصت على تخصيص المسلخ الآلي في منطقة ميناء زايد لطلب الأضاحي عبر التطبيقات الإلكترونية تفاديا لأي تأخير.

المصدر: وام
بلدية أبوظبي
ميناء زايد
الأضاحي
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
من أوكرانيا
عربي ودولي
10 قتلى و40 جريحاً بضربة روسية على مركز تسوّق بأوكرانيا
اليوم 23:50
رادوكانو تنتصر في الظهور الأول بالملعب الرئيس
الرياضي
رادوكانو تنتصر في الظهور الأول بالملعب الرئيس
اليوم 23:45
أرشيفية
دنيا
«تسليم أهالي» يخرج من موسم الأضحى السينمائي
اليوم 23:42
وستهام يضم أريولا
الرياضي
وستهام يضم أريولا
اليوم 23:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©