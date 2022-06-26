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قائد عام شرطة أبوظبي: المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات تُعزز الوقاية والرعاية اللاحقة
قائد عام شرطة أبوظبي: المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات تُعزز الوقاية والرعاية اللاحقة
26 يونيو 2022 12:51

أبوظبي ( الاتحاد)
أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، أن المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات تُعزز جهود الوقاية والرعاية اللاحقة، مشيداً بالتعاون المشترك على مستوى الدولة في اتخاذ إجراءات مهمة لمكافحة المخدرات والوقاية منها.
وأوضح في كلمة بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، الذي يصادف 26 يونيو الجاري تحت شعار ( المخدرات نهاية مؤلمة )، أن تلك الإجراءات تمثلت في المشاركة في اللجان الخاصة بالمكافحة والوقاية والعلاج المنبثقة عن مجلس مكافحة المخدرات بالدولة، وتحقيق النتائج الهادفة من خلال الاستراتيجية الوطنية للمكافحة، والدليل الوطني للوقاية من المخدرات، والذي يعزز جهود الجهات الحكومية والخاصة على تنفيذ المعايير والتدابير الدولية للوقاية من المخدرات.
ولفت إلى حرص شرطة أبوظبي على تحقيق المزيد من التطورات باعتماد أفضل الوسائل والأساليب في مكافحة المخدرات والحد من انتشار هذه الآفة، لافتاً إلى أن عناصر مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي يؤدون دورهم الريادي على مدار الساعة في حماية المجتمع من براثنها، ومواجهتها بكفاءة واقتدار وبشتى الطرق والوسائل الحديثة، ونجحوا في ضرب مخططات تجار المخدرات الذين لا يتوانون عن استخدام كافة الأساليب الإجرامية من أجل تسريب سمومهم واستهداف الشباب.
وأشاد معاليه بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على مستوى الدولة، وبكافة الجهود الجبارة والمخلصة التي يبذلها رجالنا في أجهزة المكافحة على مستوى الدولة، وجميع الشركاء، والجهود الوطنية الصادقة التي تعمل معنا من أجل محاربة خطر انتشار المخدرات.
وأشار إلى أن شرطة أبوظبي تواصل جهودها بشكل مستمر، من خلال استراتيجيتها الأمنية لترسيخ الأمن والاستقرار من خلال مواكبة المستجدات العصرية، واستخدام أفضل التقنيات، مما أسهم في التصدي لهذه الآفة بأساليب متطورة وإحباط عمليات الترويج وضبط المروجين.

 

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شرطة أبوظبي
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