الإثنين 27 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
حمدان بن محمد يعلن عن زيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجاً بنسبة 58%
حمدان بن محمد يعلن عن زيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجاً بنسبة 58%
26 يونيو 2022 12:40

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن زيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجاً بنسبة 58% لتصل الميزانية 438 مليون درهم. وقال سموه على حسابه في تويتر: «ترأست الاجتماع الأول للجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين. أقررنا خلاله زيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجاً بنسبة 58% لتصل الميزانية 438 مليون درهم. و20% إلى 67% زيادة للمسجلين في تنمية المجتمع. وبرنامج للتمكين المالي للأسر. والأولوية لكبار المواطنين والمطلقات والأرامل المعيلات».

وأضاف سموه: «أقررنا البدء الفوري بتطوير الأحياء السكنية النموذجية للمواطنين في المزهر والخوانيج 2 والبرشاء وحتا..الأحياء ستوفر 500 فرصة اقتصادية لأبناء الأحياء، وستوفر مرافق ستجعلها الأحياء الأجمل والأفضل في المنطقة.. وأقررنا البدء في تطوير منصة إلكترونية شاملة لتقديم خدمات المواطنين في دبي».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
الإمارات
دبي
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
رادوكانو تنتصر في الظهور الأول بالملعب الرئيس
الرياضي
رادوكانو تنتصر في الظهور الأول بالملعب الرئيس
اليوم 23:45
أرشيفية
دنيا
«تسليم أهالي» يخرج من موسم الأضحى السينمائي
اليوم 23:42
وستهام يضم أريولا
الرياضي
وستهام يضم أريولا
اليوم 23:33
تعبيرية
الإمارات
المملكة المتحدة تعفي مواطني الإمارات من التأشيرة
اليوم 23:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©