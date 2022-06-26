حمدان بن محمد يعلن عن زيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجاً بنسبة 58%

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن زيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجاً بنسبة 58% لتصل الميزانية 438 مليون درهم. وقال سموه على حسابه في تويتر: «ترأست الاجتماع الأول للجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين. أقررنا خلاله زيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجاً بنسبة 58% لتصل الميزانية 438 مليون درهم. و20% إلى 67% زيادة للمسجلين في تنمية المجتمع. وبرنامج للتمكين المالي للأسر. والأولوية لكبار المواطنين والمطلقات والأرامل المعيلات».

وأضاف سموه: «أقررنا البدء الفوري بتطوير الأحياء السكنية النموذجية للمواطنين في المزهر والخوانيج 2 والبرشاء وحتا..الأحياء ستوفر 500 فرصة اقتصادية لأبناء الأحياء، وستوفر مرافق ستجعلها الأحياء الأجمل والأفضل في المنطقة.. وأقررنا البدء في تطوير منصة إلكترونية شاملة لتقديم خدمات المواطنين في دبي».