7 آلاف أسرة تستفيد من حملة الأضاحي لجمعية الإحسان الخيرية بعجمان

أنهت جمعية الإحسان الخيرية بعجمان كافة استعداداتها لتنفيذ مشروعها السنوي المعتاد لاستقبال وتوزيع لحوم الأضاحي داخل الدولة، وهو المشروع الذي سيستفيد منه أكثر من 7000 أسرة متعففة مسجلة لدى الجمعية وتشمل إمارات عجمان ورأس الخيمة والفجيرة. ويهدف المشروع الى إسعاد الأسر المتعففة والأقل دخلاً في عيد الاضحى وإدخال البهجة والسكينة إلى قلوبهم في هذه الأيام المباركة وأوضح عبدالله محمد حسين المزعمي مدير إدارة الخدمات المساندة أن الجمعية وضعت آلية دقيقة لذبح و نقل و توزيع و لحوم الأضاحي وتخزينها في مخازن الجمعية بما يتماشي مع التدابير الوقائية والاحترازية التي حددتها الجهات المختصة في الدولة. وذكر المزعمي أن الجمعية كانت قد انشأت في العام 2012 مجمعا متكاملا للمخازن روعي فيه كافة اشتراطات الأمن والسلامة وأعلى المعايير الصحية لضمان تخزين المواد الغذائية الواردة على أكمل وجه والحفاظ على صلاحية الاستخدام تحت درجة حرارة مناسبة. وأكد المزعمي ان أكثر من 7000 أسرة من المسجلين لدى الجمعية ومن المحتاجين خارج الكشوف يستفيدون من مخازن الجمعية التي تحتوي التبرعات الغذائية الأساسية كاالزيت والسكر والدقيق والمكرونات والمعلبات والتمر وغيرها من المواد الموجودة طوال العام، وهذه العملية تتم من خلال مكتب الاستقبال الخاص بالمخزن.

المصدر: وام