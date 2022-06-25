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نهيان بن مبارك يحضر حفل السفارة  الإيطالية بمناسبة اليوم الوطني
نهيان بن مبارك لدى حضوره الحفل (وام)
26 يونيو 2022 00:53

أبوظبي (وام)

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش حفل الاستقبال الذي أقامه مساء أمس الأول نيكولا لينير سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. 
كما حضر الحفل - الذي أقيم في فندق كونارد أبراج الاتحاد أبوظبي - عدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، ولفيف من أبناء الجالية الإيطالية المقيمة في الإمارات. 
وأشاد السفير الإيطالي في كلمة بهذه المناسبة بالعلاقات الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات والتي تشهد تطوراً وتنامياً مستمراً في المجالات كافة، مشيراً إلى أن الإمارات تعد أهم شريك تجاري لإيطاليا في منطقة الشرق الأوسط.

نهيان بن مبارك
إيطاليا
نيكولا لينير
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