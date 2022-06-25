عبدالله بن زايد: العلاقات الإماراتية اليونانية استراتيجية

أبوظبي (وام)

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي نيكوس ديندياس وزير خارجية جمهورية اليونان الصديقة.

وجرى، خلال اللقاء على عشاء عمل في أبوظبي، بحث الفرص المتاحة لتعزيز وتطوير آفاق التعاون المشترك في عددٍ من المجالات والقطاعات الواعدة والمهمة، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين.

كما ناقش سموه ومعالي نيكوس ديندياس القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها المختلفة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي نيكوس ديندياس، مؤكداً أن دولة الإمارات وجمهورية اليونان ترتبطان بعلاقات استراتيجية متنامية، ويتطلعان، في ظل دعم ورعاية من قيادتهما، إلى ترسيخ نموذج متطور ومستدام للتعاون المثمر والبناء الذي يعد محركاً لعجلة التنمية المستدامة في البلدين الصديقين.

عبدالله بن زايد لدى استقباله وزير الخارجية اليوناني

وأشار سموه إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي بدأت في عام 1976 وشهدت تقدماً وتطوراً مستمرين وجاءت الشراكة الاستراتيجية الإماراتية اليونانية في عام 2020 لتشكل نقلة نوعية في مسار هذه العلاقة، مؤكداً أن البلدين الصديقين وقيادتيهما لديهما رغبة مشتركة للاستفادة من كافة الفرص المتاحة لتعزيز تعاونهما على الصعد كافة، بما يحقق مصالحهما المتبادلة، ويعود بالخير على شعبيهما.

من جانبه، قدم معالي نيكوس ديندياس تعازيه ومواساته في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله»، وأعرب عن تمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والنماء تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله». وأكد معاليه اعتزاز بلاده بعلاقات الصداقة التي تجمعها مع دولة الإمارات وشراكتهما الاستراتيجية التي أثمرت العديد من الإنجازات النوعية في مختلف المجالات.