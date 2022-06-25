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مليارا درهم قيمة التداولات العقارية في أبوظبي
مليارا درهم قيمة التداولات العقارية في أبوظبي
26 يونيو 2022 00:53

هالة الخياط (أبوظبي)

سجلت دائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي  1040 معاملة بيع ورهن عقاري منذ بداية الشهر الجاري وحتى، أمس، بقيمة تداولات عقارية بلغت ملياري درهم. ووفقاً للبيانات المنشورة على منصة «داري» العقارية التابعة للدائرة، بلغ عدد معاملات البيع العقاري 511 معاملة، بقيمة مبيعات مليار درهم،  منها 94 معاملة بيع تمت خلال الأسبوع الماضي، بقيمة 178 مليون درهم.
وبلغ إجمالي عدد معاملات الرهون العقارية 529 معاملة، بقيمة مليار درهم، منها 137 معاملة رهن عقاري بقيمة 272 مليون درهم تمت خلال الأسبوع الماضي.
وأكدت الدائرة أن القطاع العقاري في أبوظبي يشهد نمواً مستمراً ومستداماً بما يمنح الإمارة ميزة تنافسية إضافية كأحد أهم الأسواق والوجهات الجاذبة للاستثمار العقاري عالمياً. وتعكس قيمة التداولات العقارية في الإمارة ثقة المستثمرين المتزايدة في هذا القطاع الحيوي، لما تقدمه أبوظبي من خيارات متنوعة، وبنية تحتية ممتازة، وخدمات بأعلى مستوى، مما يعزز موقعها كأحد أفضل الوجهات عالمياً للحياة والعمل والزيارة.
ودعت الدائرة المستثمرين والمهتمين بالشأن العقاري إلى التسجيل في منصة «داري»، كونها تعتبر منظومة رقمية متكاملة للقطاع العقاري، تم تطويرها لتوفير تجربة سهلة للمتعاملين ومختلف الأطراف المعنية وفق أعلى المعايير الرقمية على مستوى العالم، وبما ينسجم مع الخدمات التي يحتاج إليها المتعاملون.

دائرة البلديات والنقل
أبوظبي
العقارات
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