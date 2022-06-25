600 ذبيحة في الساعة الطاقة الاستيعابية لمقاصب دبي

آمنة الكتبي (دبي)

أكد علي الحمادي مدير إدارة خدمات الصحة بالإنابة في بلدية دبي، أن البلدية بدأت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لضمان تقديم خدماتها وفق أعلى المعايير وأكثرها فاعلية، موضحاً أن الطاقة الاستيعابية لمقاصب دبي تصل إلى 600 رأس من المواشي خلال الساعة.

وقال: إن البلدية وفرت 4 مقاصب رئيسة وهي مقصب القصيص، ويوفر 4 صالات للذبح، بالإضافة إلى مقصب الليسيلي، ومقصب القوز، ومقصب حتا، موضحاً أن فريق عمل المقاصب يبلغ عددهم 190 شخصاً ويتم الاستعانة بأكثر من 250 قصاباً وعاملاً ومتطوعاً، بهدف ضمان تسريع عملية تقديم الخدمة، حيث يتم خلال فترة عيد الأضحى تشغيل المقصب السريع، لاستيعاب الضغط المتوقع في هذه الفترة، كما تتمثل مهام المتطوعين في تنظيم العمل داخل مراكز الخدمة في مختلف أفرع المقاصب، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، والمساعدة في الرد على استفسارات المتعاملين، الأمر الذي يسهم في تقديم المقاصب لخدماتها بكل سلاسة ومرونة.

علي الحمادي

وحث الحمادي الجمهور طلب الذبيحة من خلال التطبيقات الذكية ، من دون الحاجة لحضور المتعامل إلى المقصب، مبيناً أنه تتوفر خدمة التوصيل للمنازل، وتشمل التطبيقات الذكية لطلب الذبائح التي تذبح تحت إشراف البلدية في المقاصب 7 تطبيقات، كما يمكن طلب الأضاحي من خلال 6 جمعيات خيرية مثل جمعية دار البر وجمعية دبي الخيرية وهيئة الهلال الأحمر وهيئة الأعمال الخيرية وجمعية الشارقة الخيرية وجمعية بيت الخير، بالإضافة إلى بنك الإمارات للطعام.

وقال: تحرص مقاصب دبي التابعة لبلدية الإمارة على بذل كافة الجهود الرامية إلى إسعاد المتعاملين، وتقديم خدمات ذات جودة عالية تتوافق مع تطلعاتهم واحتياجاتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار تقليل ساعات الانتظار والسرعة في تقديم الخدمات، بالإضافة إلى حرص المقاصب على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تستهدف الحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، حيث يأتي التزام المقاصب في الإمارة بمختلف المتطلبات الصحية في المقام الأول.

التطبيقات الذكية

وأشار الحمادي إلى أن مقاصب دبي، أطلقت مجموعة من المبادرات الرامية إلى تحفيز وتشجيع أفراد المجتمع ومختلف الفئات من الشركاء وتجار المواشي والملاحم وموزعي اللحوم على استخدام التطبيقات الذكية، بهدف الاستفادة من مزاياها المتعددة وسلاسة الخدمات التي يتم تقديمها من خلالها، بالإضافة إلى توفير أماكن مجهزة بشكل مثالي لتجهيز اللحوم بعد إجراء الفحص البيطري وذبح المواشي والكشف البيطري النهائي تمهيداً لتوصيلها إلى منازل المتعاملين، من دون الحاجة لحضورهم الشخصي إلى المقاصب، الأمر الذي يسهم في تقليل عدد زوار مراكز الخدمة وتعزيز مكانة إمارة دبي في مجال الخدمات الذكية، إلى جانب المساهمة في الأهداف البيئية المتعلقة بتقليل الازدحام المروري، مما يقلل من انبعاث ثاني أكسيد الكربون البصمة الكربونية، فضلاً عن المساهمة في الحد من ظاهرة القصاب المتجول وتعزيز معايير المحافظة على الصحة العامة لكافة أفراد المجتمع.

وأضاف: كما يتم تقليل عدد المتعاملين حسب الطاقة الاستيعابية داخل المقاصب، بهدف التأكد من عدم تجمع المتعاملين في نفس المكان، كما تم وضع معقمات في صالات الانتظار لتطهير الأيدي عند الدخول والخروج، وتم تنظيم العمل بحيث يتواجد شخص واحد فقط عند استلام الذبائح، في حين ينتظر بقية المتعاملين في مقاعد متباعدة، بالإضافة إلى التعقيم الدوري طوال فترة العمل على جميع مرافق المقصب، فضلاً عن تنظيم دورات ومحاضرات توعوية للعاملين بالمقاصب والمراقبين لتثقيفهم، وذلك في إطار الحرص على ضمان التوعية لديهم.

وبين أن مقاصب دبي تهتم بتعزيز الجهود الرامية إلى ضمان تطبيق خدماتها بكل سلاسة ومرونة ووفق أعلى معايير الجودة والتميز، حيث لاقى التعاون المثمر بين المقاصب والتطبيقات الذكية على مدار الأعوام الماضية استحساناً كبيراً من قبل أفراد المجتمع، الأمر الذي يجسد حرص المقاصب على تلبية احتياجات المتعاملين على أكمل وجه، من خلال تقديم الأفضل لهم دائماً وتسخير الوسائل الذكية لتحقيق سعادتهم ورضاهم.