«دبي للصحافة» يختتم زيارة عمل إلى القاهرة

دبي (الاتحاد)

اختتمت منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، زيارة إلى القاهرة استغرقت عدة أيام رافقها خلالها عدد من مسؤولي النادي، حيث أجرت سلسلة من اللقاءات المهمة مع قيادات مجموعة من أهم المؤسسات الصحافية والإعلامية المصرية، وذلك في إطار السعي المستمر لمجلس دبي للإعلام ونادي دبي للصحافة نحو توثيق العلاقات مع المجتمع الإعلامي العربي.

وزارت المرّي خلال تواجدها في القاهرة عدداً من المؤسسات الإعلامية المصرية البارزة وفي مقدمتها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حيث التقت كرم جبر، رئيس المجلس والذي رحب بدوره بالزيارة التي وصفها بأنها تعكس عمق الروابط الأخوية المصرية الإماراتية، مثمناً أثر مثل تلك الزيارات المتبادلة في مد مزيد من جسور التواصل الإعلامي بين دبي والقاهرة، والتمهيد لمستويات أرقى من التنسيق والتعاون بين الجانبين على الصعيد الإعلامي، كما التقت المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

منى المرّي

وقام وفد نادي دبي للصحافة بزيارة مقار عدد من المؤسسات الصحافية المصرية الكبرى، حيث التقى الوفد بالقيادات الإعلامية في هذه المؤسسات، وجرى مناقشة تعزيز أواصر التعاون المشترك بين المؤسسات الصحافية ومجلس دبي للإعلام ونادي دبي للصحافة، والتقت منى المرّي خلال تلك الزيارات مع كل من: عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وعلاء ثابت، رئيس تحرير صحيفة الأهرام إلى جانب عدد من قيادات مؤسسة الأهرام، وأحمد جلال، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ومحمد البهنساوي، رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم فضلا عن قيادات المؤسسة، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق، وأكرم القصاص، رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير صحيفة اليوم السابع، ودينا عبد العليم، نائب أول رئيس تحرير اليوم السابع وقيادات المؤسسة، وهشام سليمان، مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلامي ألبرت شفيق، رئيس شبكة قنوات «أون تي في»، و المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة المتحدة للخدمات، وعمر أبو خطوة، المدير التنفيذي لقناة «أون تي في».

كما شملت زيارة نادي دبي للصحافة إلى القاهرة لقاءات مع عدد من الإعلاميين المصريين وفي مقدمتهم الإعلامية لميس الحديدي، والكابتن أحمد شوبير، والإعلامية شريهان أبو الحسن، والإعلامية هايدي كرم، والإعلامي سيف زاهر، وخليل عوامي، رئيس تحرير برنامج «كلمة أخيرة».

ميثاء بوحميد

الزيارة

وأكدت منى المرّي أن زيارة وفد نادي دبي للصحافة إلى القاهرة تأتي انطلاقاً من تقدير المكانة الكبيرة التي يتمتع بها الإعلام المصري الرائد ولما له من تاريخ ولرموزه من إسهامات في تشكيل ملامح جانب مهم ورئيسي من المشهد الإعلامي العربي بصورة عامة، كما تأتي في إطار نهج النادي وسعيه الدائم لمد جسور التعاون مع أهم المؤسسات الإعلامية في مختلف ربوع العالم العربي، منوهةً إلى أن الزيارة تطرقت إلى مناقشة آفاق التعاون وكيفية الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى الجانبين في خدمة الإعلام العربي وتعزيز تنافسيته.

من جهتها، أكدت د. ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، اعتزاز النادي بالروابط القوية التي تجمعه بالصحافيين والإعلاميين المصريين، وقالت د. بوحميد: «على مدار سنوات طويلة، واصل نادي دبي للصحافة بناء شبكة علاقات ربما تكون الأكبر على مستوى المنطقة تجمع أهم وأبرز رموز الصحافة والإعلام في المنطقة».

وجرى خلال الزيارة استعراض الخدمات المتنوعة التي يضعها نادي دبي للصحافة في خدمة المجتمع الإعلامي سواء العامل في دولة الإمارات أو للإعلاميين من خارجها.