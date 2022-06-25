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شرطة الشارقة تكشف ملابسات جريمة قتل خلال 120 دقيقة
شرطة الشارقة تكشف ملابسات جريمة قتل خلال 120 دقيقة
25 يونيو 2022 22:55

 تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، من كشف غموض جريمة قتل، راحت ضحيتها سيدة عربية عشرينية تم العثور على جثتها في مَركبتها  بإحدى المناطق، وتلقي القبض على الجاني.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من سيدة لغرفة العمليات في تمام الساعة (03:15) مساء يوم أمس الجمعة، يفيد باختطاف ابنتها من قبل شخص معروف لديهم، وتوجد خلافات سابقة، وذلك بأحد مواقف السيارات التابعة لمقر سكنها في الشارقة.

وعليه انتقلت الفرق المعنية إلى موقع البلاغ لمباشرة ملابسات الحادث، وبمعاينة الكاميرات الموجودة في الموقع، تبين أن الشخص قام بمهاجمة السيدة في مركبتها التي توجد في موقف سيارات المبنى الذي تسكن به، ووجّه لها عدة طعنات نافذة، وفر هارباً بسيارة المجني عليها، وهي معه في المركبة.

وقال العقيد فيصل بن نصار نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، إنه من خلال إجراءات البحث والتحري التي قام بها فريق البحث، تم العثور على مركبة المجني عليها، وجثتها بها، وأوضح أنه وبالبحث والتحري وجمع الاستدلالات، ساهمت في تحديد موقع الجاني بدقه، بعد أن فر هارباً  ليتوارى عن أعين الشرطة، حيث وجد بأحد الشواطئ مختبئاً من يد العدالة. 

وتم إلقاء القبض على الجاني في زمن قياسي لم يتعدَّ (120) دقيقة، وأشار إلى أنه وبالتحقيق معه اعترف بقتل المجني عليها، بسبب خلافات شخصية، وجرى تقييد قضية ضد الجاني وتحويلها للنيابة العامة.

وأشاد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، بكفاءة رجال التحريات والمباحث الجنائية في القيادة، وحرصهم الدائم على الحفاظ على الأمن والأمان في الإمارة، موضحاً أن سرعة التعرف على الجاني في زمن قياسي، وإلقاء القبض عليه، يقدمان دليلاً على مدى التقدم الذي أصبحت تتمتع به الأجهزة الشرطية، وكفاءتها وقدرتها على مواجهة التحديات كافة التي يمكنها أن تقف حائلاً دون كشف الجرائم أو التوصل إلى مرتكبيها.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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