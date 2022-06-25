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الإمارات: هذه توقعات طقس الغد
الإمارات: هذه توقعات طقس الغد
25 يونيو 2022 18:27

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً نهاراً وصحواً إلى غائم جزئياً أحياناً شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية شمالاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية تتحول آخر الليل إلى شرقية على الساحل الشرقي/ 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويضطرب صباح الاثنين غرباً وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ويضطرب صباح الاثنين.

المصدر: وام
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