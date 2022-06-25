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طلبة التصميم الداخليّ بجامعة أبوظبي يبهجون المرضى في «شخبوط الطبية»
طلبة التصميم الداخليّ بجامعة أبوظبي يبهجون المرضى في «شخبوط الطبية»
25 يونيو 2022 11:14

أبوظبي (الاتحاد)
ضمن التعاون الذي جمع بين مدينة الشيخ شخبوط الطبية وجامعة أبوظبي، حظي طلبة التصميم الداخليّ في الجامعة بفرصة التعلم وتطبيق مهاراتهم والتعبير عن إبداعاتهم، من خلال ابتكار وتنفيذ تصوّراتهم في التصميم الداخلي لقسم التأهيل الخاص بالأطفال في مدينة الشيخ شخبوط الطبيّة، حيث قام الطلبة بتصميم مساحات تبث الإيجابية في نفوس المرضى في مختلف مرافق القسم.
وقدمت المبادرة للطلبة تجربة تعليميّة مميزة بالتنسيق مع القسم الهندسي الخاص بمدينة الشيخ شخبوط الطبيّة، تمكنوا من خلالها من العمل على العديد من المشاريع المختلفة ضمن منشآت المدينة. ومرّت التجربة بأربع مراحل مختلفة، حيث تمثلت المرحلة الأولى تقديم طلّاب في جامعة أبوظبي العديد من الأفكار والمقترحات لتصميم قسم التأهيل الخاص بالأطفال وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد الشخص، الأستاذ المساعد في قسم التصميم الداخلي والمعماري في جامعة أبوظبي، وتشمل عمليّة التحديث تصميم المداخل، والممرّات، وقاعات الاستقبال، ومنطقة الانتظار، وحجرات العلاج، ووحدة علاج النطق، إضافة إلى الصالة الرياضية.
وعقب نجاح المبادرة في مرحلتها الأولى، سيعمل الفريقان على تصميم وتطوير العديد من المساحات الأخرى منها قسم طوارئ النساء والتوليد، ومركز تشخيص ما قبل الولادة، إلى جنب خطط مستقبلية تتضمن قسم الأطفال ووحدة طوارئ الولادة، إضافة إلى وحدة تشخيص الوالدين والمقرر إتمامها مع نهاية العام الجاري.
وقال الدكتور حمدي الشيباني، عميد كلية الهندسة في جامعة أبوظبي: تسعى جامعة أبوظبي باستمرار لبناء شراكات هادفة مع شركائها محلياً وعالمياً لتعزيز تجربة الطلبة، متطلعين إلى النموذج الرائد الذي سيقدمه طلبتنا ضمن المبادرة لاسيما في ظل الدعم الذي نحرص على تقديمه لهم لإعدادهم ليكونوا قادة في مجالاتهم في المستقبل.

مدينة الشيخ شخبوط الطبية
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