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كلية الخوارزمي الدولية تحتفل بتخريج 26 مواطناً من أصحاب الهمم
كلية الخوارزمي الدولية تحتفل بتخريج 26 مواطناً من أصحاب الهمم
25 يونيو 2022 10:39

أبوظبي (الاتحاد)
منحت كلية الخوارزمى الدولية شهادات التخرج تقنية المعلومات لعدد 26 مواطناً ومواطنة من أصحاب الهمم فئة الصم الذين أنجزوا متطلبات الدراسة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وذلك بما يتيح لهم الاندماج في المجتمع والالتحاق بالمؤسسات المعنية في سوق العمل ترجمة لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بشأن رعاية هذه الفئة، وتهيئة بيئة التعليم المحفزة لهم على الإبداع في الحياة العملية والعلمية.وقد أقامت كلية الخوارزمي الدولية احتفالا لتخريج هذه الدفعة من أصحاب الهمم في مقرها بأبوظبي بحضور الدكتور انطوان فرحات رئيس الكلية بالإنابة والدكتور هاني سليم مدير شؤون الطلبة وممثلي كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وعدد من الأعضاء للهيئة الإدارية والتدريسية وأولياء أمور الخريجين.

  • كلية الخوارزمي الدولية تحتفل بتخريج 26 مواطناً من أصحاب الهمم

 

وأكد الدكتور انطوان فرحات خلال الحفل على أن هذا التخرج يأتي تماشيا مع الأجندة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم في الخمسين المقبلة، حيث حرصت القيادة الرشيدة على تقديم الدعم اللامحدود وتسخير الإمكانيات والمتابعة الحثيثة للوصول إلى مجتمع دامج خال من العوائق ومستدام لأصحاب الهمم.
وأشاد د. فرحات بالتعاون الوثيق والشراكة الاستراتيجية بين الكلية ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اعداد هذه الكوكبة من الخريجين والخريجات من أصحاب الهمم، وتزويدهم بعلوم تقنية المعلومات التي تمكنهم في الانخراط في سوق العمل بكفاءة وفاعلية بما يفتح أمامهم آفاقا واسعة لتلبية متطلبات الخمسين المقبلة.

كلية الخوارزمي
أصحاب الهمم
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