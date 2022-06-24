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صندوق الزكاة يصرف 13 مليون درهم لـ«مودة»
عبدالله بن عقيدة المهيري
25 يونيو 2022 01:58

أبوظبي (وام)

بلغ إجمالي المصروفات التي قدمها صندوق الزكاة للمستحقين من مشروع «مودة» الخاص بالمواطنة زوجة غير المواطن، منذ بداية عام 2022، وحتى نهاية شهر مايو الماضي 13 مليونا و422 ألف درهم وبزيادة نسبة قدرها 19% عن العام الماضي. 
أعلن ذلك عبد الله بن عقيدة المهيري الأمين العام لصندوق الزكاة - رئيس لجنة الصرف مشيرا إلى أن صندوق الزكاة يعمل من خلال مشروع «مودة»، على دعم شريحة هامة من المجتمع وهم أخواتنا وبناتنا من المواطنات المتزوجات من غير مواطن، ممن يعانين عدم القدرة على الوفاء بالتزامات الحياة المختلفة، طبقًا لوضعهن المعيشي. وأضاف، أن الصندوق استطاع الوصول إلى 426 أسرة مستحقة من هذه الفئة، وبزيادة قدرها 6.82% عن العام الماضي خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2022، وذلك ممن تنطبق عليهم ضوابط ومعايير الاستحقاق.

صندوق الزكاة
الإمارات
عبدالله بن عقيدة المهيري
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