محمد بن راشد: تقدم الإمارات وسمعتها الطيبة بفضل زايد

دبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن ما حققته دولة الإمارات من سمعة طيبة وتقدم هو بفضل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشدداً على أهمية العمل كفريق واحد. جاء ذلك في فيديو نشره سموه على «إنستغرام» أمس، تحت وسم «#ومضات_قيادية» الذي يشارك سموه متابعيه من خلاله جانباً من خبراته الحياتية والقيادية.

فيديو صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_راشد آل مكتوم على حسابه في انستغرام، يشارك فيه سموه جانباً من خبراته الحياتية والقيادية#نتصدر_المشهد#ومضات_قيادية pic.twitter.com/pTudrjsbFi — صحيفة الاتحاد (@aletihadae) June 24, 2022

وقال سموه في الفيديو: «ما توصلت له دولة الإمارات من سمعة طيبة، والتقدم اللي صار هو بفضل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.. وصار في كل دول العالم، اسم الإمارات معروفاً.. فأنتم وجهاء تمثلون الدولة ونريدكم أن تمثلوها في كل المجالات.. هناك فرص كبيرة قدامنا أن نكون... والقائد مو لازم أن يقود جيشاً.. القائد يقول أنا القائد وأنا أقود مجموعتي وأقود عملي وأصبح قائداً وأحاول أن تكون سمعة دولة الإمارات طيبة.. وأرجو منكم أن تكونوا فريقاً واحداً».