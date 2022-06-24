سعيد بن طحنون يشهد تخريج طلبة مدرسة زاخر

العين (وام)

شهد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان احتفال مدرسة زاخر الخاصة على مسرح مدرسة المعالي النموذجية بمدينة العين بتخريج الدفعة الثانية عشر من طلاب متقدم وعام.

ورفع معاليه كل الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات على اهتمامهم ومساندتهم للعملية التعليمية ودعمهم المتواصل لتطوير منظومة التعليم في الدولة.

وأكد معاليه دور باني نهضتنا المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه الذي غرس بذور التميز في الأجيال والذي سار على دربه خلفه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة خير خلف لخير سلف ليواصل المسيرة في رعاية الإنسان الذي حرص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على رعايته من خلال تنشئة هذه الأجيال وبشكل متوازن مع العلم وصناعة المستقبل.. وإن التعليم يضمن حقوق الطلبة في تحقيق حلمهم العملي والمهني. وهنّأ معاليه الخريجين متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح مشيداً بجهود العاملين من الكوادر الإدارية والتدريسية التي كان لها أثر عظيم في دفع مسيرة التعليم نحو آفاق التطوير والتجديد.