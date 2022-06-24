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قائد القوات البرية يشهد تخريج دورة التفتيش التأهيلية الأولى
خلال تخريج دورة التفتيش التأهيلية الأولى (وام)
25 يونيو 2022 01:58

أبوظبي (وام)

شهد اللواء الركن سعيد راشد الشحي قائد القوات البرية أمس تخريج عدد من منتسبي القوات البرية من دورة التفتيش التأهيلية رقم «1». 
ويأتي تنظيم الدورة، في قيادة القوات البرية وفق استراتيجية التدريب والتأهيل في الإدارة التنفيذية للمفتش العام، ودورها الرائد في رفع كفاءة وزارة الدفاع ووحدات القوات المسلحة ومنتسبيها، عبر عقد دورات متخصصة في التفتيش، وفق أعلى المعايير العالمية، بهدف تأهيل مفتشين في وحداتهم، متسلّحين بأرقى المهارات والأساليب لتنفيذ التفتيشات العامة والمتخصصة، يخدمون منظومة سياسة ضمان الأداء في وزارة الدفاع. 
وأكد اللواء الركن سعيد راشد الشحي قائد القوات البرية على أهمية التدريب واستمراريته في ظل التعاون المشترك مشيدا بدور الإدارة التنفيذية للمفتش العام في ترسيخ الوعي بمفهوم ضمان الأداء وتفعيل مستويات ضمان الأداء في القيادات الرئيسة. 
وهنّأ الخريجين باجتيازهم الدورة بنجاح، وأعرب عن أمله بأن يضيف ما تدربوا عليه إلى رصيد تحصيلهم المعرفي وتنمية قدراتهم، ليؤدوا مهامهم بصورة أكثر احترافية.

القوات البرية
الإمارات
قائد القوات البرية
سعيد راشد الشحي
قيادة القوات البرية
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