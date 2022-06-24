محمد الشرقي: المؤسسات التعليمية ترسخ ركائز التنمية

الفجيرة (وام)

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفل تخريج طلبة أكاديمية الفجيرة الخاصة في مقر الأكاديمية بالفجيرة. وأكد سمو ولي عهد الفجيرة على دور المؤسسات التعليمية في ترسيخ ركائز التنمية الشاملة بالدولة، مشيراً سموه إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للعملية التعليمية في الإمارة بما يرفع مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية في هذا القطاع الاستراتيجي. وهنّأ سموه الطلبة الخريجين بإنجاز هذه المرحلة الدراسية، ووصولهم إلى محطة التخريج بنتائج مشرفة، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرة العلم والمعرفة خلال السنوات القادمة. بدورهم، تقدم الخريجون بالشكر والامتنان إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعمه الدائم ومتابعته للقطاع التعليمي في الإمارة لتحقيق أفضل النتائج الإيجابية الملموسة. وفي نهاية الحفل، قام سمو ولي عهد الفجيرة بتوزيع الشهادات على الخريجين. حضر الحفل سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.