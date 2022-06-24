رئيس «الوطنية لإدارة الطوارئ» يزور إيمان الصفاقسي في المستشفى

أبوظبي (وام)

زار معالي علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إيمان الصفاقسي في إحدى مستشفيات العاصمة أبوظبي.. واطمأن على حالتها الصحية إثر إصابتها خلال تقديمها العون للمصابين في حريق شب في إحدى البنايات السكنية مؤخراً في منطقة الخالدية بإمارة أبوظبي.

وأعرب النيادي عن تمنياته لها بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية، مشيداً بدورها وشجاعتها في مساعدة المصابين.

وقال معاليه: إن تقديم العون ومساعدة الآخرين من القيم المتجذرة في مجتمع دولة الإمارات بمختلف أطيافه.

وأشار معاليه إلى أن ما قامت به إيمان الصفاقسي يعبر عن إنسانيتها وإدراكها للمسؤولية تجاه الآخرين.