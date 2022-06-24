السبت 25 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«الهوية والجنسية» تحصد جائزة الجودة الدولية 2022
خلال تسلم الجائزة (وام)
25 يونيو 2022 01:57

أبوظبي (وام)

حصدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ جائزة الجودة الدولية للعام 2022، تأكيداً لريادة الهيئة عالمياً في تطبيق معايير ومواصفات الجودة والتميز المؤسسي. وتمنح الجائزة من قبل معهد الجودة الدولي CQI في المملكة المتحدة، حيث شهدت هذه الدورة منافسةً قوية بين أكثر من 55 جهة حكومية وخاصة من مختلف دول العالم مروراً بمراحل عديدة من التقييم وفق معايير عالمية تهدف إلى قياس قدرات الجهات المتنافسة ومدى تطبيقها لأفضل ممارسات ومواصفات ومعايير الجودة في تنفيذ العمليات والمبادرات والمشاريع المستهدفة والأنظمة المطبقة في المؤسسات والمنظمات الحكومية والخاصة. 
وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن الفوز بهذه الجائزة العالمية يعكس مدى النجاح الذي حققته الهيئة في تطبيق معايير ومواصفات الجودة والتميز المؤسسي، وأن تلك المعايير والمواصفات أصبحت تمثل ثقافة مؤسسية ومنهج عمل في كافة الإدارات والعمليات التي تقوم بها، مما كان له الأثر الإيجابي في تعزيز مستوى سعادة ورضا المتعاملين، وتحسين جودة حياة المجتمع، وتطوير الخدمات على النحو الذي يلبي احتياجات المتعاملين بشكل استباقي. وقالت الهيئة: إن الفوز بالجائزة يدفع نحو تحقيق المزيد من التطلعات الرامية إلى تأصيل ريادة الهيئة علميا والمساهمة في تعزيز تنافسية الدولة ضمن مجالات الجودة والتميز على المستوى الدولي.

الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية
الإمارات
آخر الأخبار
محمد بن زايد: الإمارات تدعم القضاء على الأمراض المدارية المهملة
الإمارات
محمد بن زايد: الإمارات تدعم القضاء على الأمراض المدارية المهملة
اليوم 02:01
محمد بن راشد: تقدم الإمارات وسمعتها الطيبة بفضل زايد
الإمارات
محمد بن راشد: تقدم الإمارات وسمعتها الطيبة بفضل زايد
اليوم 02:01
حمدان بن زايد يتحدث إلى كوادر وموظفي شركة دولفين للطاقة (تصوير: عبدالله الجنيبي)
الإمارات
حمدان بن زايد: الإمارات رسخت مكانتها العالمية في قطاع الطاقة
اليوم 02:01
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون
عربي ودولي
زعيم كوريا الشمالية يأمر بتعزيز قوة الردع
اليوم 02:01
الشيخة فاطمة: ثقتي بالمرأة الإماراتية كبيرة جداً
الإمارات
الشيخة فاطمة: ثقتي بالمرأة الإماراتية كبيرة جداً
اليوم 02:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©