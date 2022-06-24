«الهوية والجنسية» تحصد جائزة الجودة الدولية 2022

أبوظبي (وام)

حصدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ جائزة الجودة الدولية للعام 2022، تأكيداً لريادة الهيئة عالمياً في تطبيق معايير ومواصفات الجودة والتميز المؤسسي. وتمنح الجائزة من قبل معهد الجودة الدولي CQI في المملكة المتحدة، حيث شهدت هذه الدورة منافسةً قوية بين أكثر من 55 جهة حكومية وخاصة من مختلف دول العالم مروراً بمراحل عديدة من التقييم وفق معايير عالمية تهدف إلى قياس قدرات الجهات المتنافسة ومدى تطبيقها لأفضل ممارسات ومواصفات ومعايير الجودة في تنفيذ العمليات والمبادرات والمشاريع المستهدفة والأنظمة المطبقة في المؤسسات والمنظمات الحكومية والخاصة.

وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن الفوز بهذه الجائزة العالمية يعكس مدى النجاح الذي حققته الهيئة في تطبيق معايير ومواصفات الجودة والتميز المؤسسي، وأن تلك المعايير والمواصفات أصبحت تمثل ثقافة مؤسسية ومنهج عمل في كافة الإدارات والعمليات التي تقوم بها، مما كان له الأثر الإيجابي في تعزيز مستوى سعادة ورضا المتعاملين، وتحسين جودة حياة المجتمع، وتطوير الخدمات على النحو الذي يلبي احتياجات المتعاملين بشكل استباقي. وقالت الهيئة: إن الفوز بالجائزة يدفع نحو تحقيق المزيد من التطلعات الرامية إلى تأصيل ريادة الهيئة علميا والمساهمة في تعزيز تنافسية الدولة ضمن مجالات الجودة والتميز على المستوى الدولي.