4 شهادات «آيزو» لـ«بلدية الظفرة»

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

حصدت بلدية منطقة الظفرة 4 شهادات مطابقة «الآيزو» للمواصفات العالمية (ISO STANDARDS) وتسلم مدير عام بلدية منطقة الظفرة شهادات «الآيزو» من الجهة المانحة. وقد حصلت البلدية على الشهادات نتيجة الجهد المتواصل والتفاني في الأداء والامتثال لجميع المتطلبات المطلوبة للحصول على شهادات «الآيزو».

وتعتبر هذه الشهادات إضافة نوعية للإنجازات التي حققتها البلدية، من خلال حصولها على العديد من الجوائز العالمية في مجالات متنوعة تصب في مجملها في تطوير الأداء والتميز والابتكار لتقديم أفضل الخدمات، بهدف تحقيق سعادة ورضا المجتمع وخدمة الوطن.

وقد حصلت البلدية على شهادات الآيزو في نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 والذي يعني بكفاءة وفعالية الإجراءات وتطبيق القوانين والتشريعات التي تسهم في توفير خدمات متميزة للمتعاملين. ونظام إدارة معالجة الشكاوى وزيادة رضا المتعاملين ISO 10002:2018 المعني بإجراءات التعامل مع الشكاوى، وزيادة رضا المتعاملين. ونظام إدارة الابتكار ISO 56002:2019 المعني بتطبيق أفضل الممارسات في مجال الابتكار والإبداع وتوفير بيئة حاضنة للإبداع. ونظام إدارة المخاطر المؤسسية ISO 31000:2018 المعني بتحديد المخاطر المؤسسية وتقييمها ومعالجتها لضمان تحقيق الأهداف البلدية.

في الوقت ذاته، بدأت بلدية الظفرة تنفيذ مشروع أعمال مداخل إسفلتية ومواقف عامة على مستوى مدن منطقة الظفرة. ويتضمن المشروع إنشاء طرق خدمية وأكثر من 30 موقفاً بمدن الظفرة. بهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة والارتقاء بمستوى الحياة. وتحفيز الرقابة الفعّالة على المظهر العام والصحة العامة والمواقف ووسائل النقل. وتحقيق احتياجات ومتطلبات المجتمع نحو توفير الطرق الآمنة والمريحة، بما يتماشى مع الرؤية المستدامة للدولة، من خلال استخدام مواد مطابقة للمواصفات وفقاً للمعايير الدولية في الاستدامة البيئية.