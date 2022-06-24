246 طالباً في ختام «موهبتي» بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة التعليم والمعرفة ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عروض فنون الأداء لطلبة أبوظبي على مسرح المجمّع الثقافي من 24 ولغاية 26 يونيو خلال الفترة المسائية، وذلك في إطار الفعالية الختامية للدورة الخامسة لبرنامج موهبتي، البرنامج السنوي الذي يهدف لتنمية مواهب طلبة أبوظبي في الفنون المرئية وفنون الأداء وتسليط الضوء على إبداعاتهم فيها.

وللمرة الأولى منذ انطلاق البرنامج قبل خمس سنوات، سيتمكّن الجمهور من حضور عروض الطلبة في فنون الأداء مباشرةً، مما يتيح للطلبة فرصةً مميّزة لعرض مواهبهم أمام الجمهور في مجالات الموسيقى والباليه والمسرح والدراما.

ويمثّل برنامج موهبتي الذي يستمر على مدار العام منصةً مثالية لرعاية ودعم المواهب الإبداعية للطلبة من الصف الأول حتى الثاني عشر في أبوظبي والعين والظفرة، حيث يساعد البرنامج في تعريف الجمهور بإمكانات الطلبة، وتعزيز الوعي بأهمية دعم مواهبهم الفنية لتطوير المشهد الثقافي لإمارة أبوظبي.

وإلى جانب عروض فنون الأداء، كانت الفعاليات الختامية للبرنامج قد انطلقت هذا العام مع المعرض الطلابي لبرنامج موهبتي في مطلع هذا الشهر والذي يستمر باستقبال الزوار لغاية 30 يونيو الجاري، والذي شهد مشاركة أكثر من 246 طالباً وطالبة تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عاماً، حيث يستعرضون أكثر من 500 عمل فني في منارة السعديات ضمن مجالات الرسم والخط والنحت والسيراميك والتصوير الفوتوغرافي وغيرها من المجالات الفنية والإبداعية.

وقالت ليندا ونّوس، مدير برامج إثراء الطلبة لدى دائرة التعليم والمعرفة: «يوفر برنامج موهبتي منصة لاستقطاب ودعم طلبة أبوظبي الموهوبين في كافة مجالات الفنون. ويعدّ المعرض الفني وعروض فنون الأداء نتاج الإبداعات الطلابية على مدار العام، فهو عمل متكامل. ويعمل البرنامج بدعم من المشرفين والفنانين والإداريين المسؤولين على صقل هذه المواهب وتمكين الطلبة من عرض مواهبهم الإبداعية أمام الجمهور وبناء وتنمية شخصيتهم».

من جانبها، قالت سارة الآغا، رئيس وحدة برامج تنمية المواهب في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يُسلّط برنامج موهبتي الضوء على إبداعات طلبة أبوظبي الموهوبين في جميع أنحاء الإمارة ويدعمهم لتطوير مهاراتهم الفنية، بما يتماشى مع رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي لدعم وتمكين الإبداع ورعاية المبدعين، إلى جانب ترسيخ البيئة الفنية المزدهرة في الإمارة. وكونه أول برنامج لتطوير الإمكانات الإبداعية في دولة الإمارات، يعكس البرنامج أهمية بناء الكفاءات الشابة».