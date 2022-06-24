«توام» يحصل على اعتماد البورد الإماراتي

العين (الاتحاد)

سلم الدكتور محمد الحوقاني، الأمين العام للمعهد الوطني للتخصصات الصحية، شهادة الاعتماد المؤسسي لمستشفى توام بمدينة العين، وذلك بعد استيفائهم معايير الاعتماد المؤسسي للبورد الإماراتي لمدة خمس سنوات.

وأشار الدكتور سلطان بن كرم، المدير التنفيذي في مشفى توام، إلى أن هذا الإنجاز يأتي تماشياً مع رؤية دولة الإمارات في تحسين جودة التدريب للأطباء المقيمين والمحافظة على أعلى معايير التقييم، والتي تؤهل الأطباء للحصول على شهادة التخصص الطبي وتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى، مؤكداً في الوقت نفسه على أن هذا الإنجاز هو تتويج لجهود الفرق التعليمية والطبية في توفير أفضل مستويات التعليم والتدريب والتأهيل الطبي المتوافقة مع أعلى معايير الرعاية الصحية العالمية.