السبت 25 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«توام» يحصل على اعتماد البورد الإماراتي
خلال تسلم شهادة الاعتماد (من المصدر)
25 يونيو 2022 01:57

العين (الاتحاد)

سلم الدكتور محمد الحوقاني، الأمين العام للمعهد الوطني للتخصصات الصحية، شهادة الاعتماد المؤسسي لمستشفى توام بمدينة العين، وذلك بعد استيفائهم معايير الاعتماد المؤسسي للبورد الإماراتي لمدة خمس سنوات.
وأشار الدكتور سلطان بن كرم، المدير التنفيذي في مشفى توام، إلى أن هذا الإنجاز يأتي تماشياً مع رؤية دولة الإمارات في تحسين جودة التدريب للأطباء المقيمين والمحافظة على أعلى معايير التقييم، والتي تؤهل الأطباء للحصول على شهادة التخصص الطبي وتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى، مؤكداً في الوقت نفسه على أن هذا الإنجاز هو تتويج لجهود الفرق التعليمية والطبية في توفير أفضل مستويات التعليم والتدريب والتأهيل الطبي المتوافقة مع أعلى معايير الرعاية الصحية العالمية.

البورد الإماراتي
الإمارات
مستشفى توام
العين
آخر الأخبار
محمد بن زايد: الإمارات تدعم القضاء على الأمراض المدارية المهملة
الإمارات
محمد بن زايد: الإمارات تدعم القضاء على الأمراض المدارية المهملة
اليوم 02:01
محمد بن راشد: تقدم الإمارات وسمعتها الطيبة بفضل زايد
الإمارات
محمد بن راشد: تقدم الإمارات وسمعتها الطيبة بفضل زايد
اليوم 02:01
حمدان بن زايد يتحدث إلى كوادر وموظفي شركة دولفين للطاقة (تصوير: عبدالله الجنيبي)
الإمارات
حمدان بن زايد: الإمارات رسخت مكانتها العالمية في قطاع الطاقة
اليوم 02:01
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون
عربي ودولي
زعيم كوريا الشمالية يأمر بتعزيز قوة الردع
اليوم 02:01
الشيخة فاطمة: ثقتي بالمرأة الإماراتية كبيرة جداً
الإمارات
الشيخة فاطمة: ثقتي بالمرأة الإماراتية كبيرة جداً
اليوم 02:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©