بلدية أم القيوين تطلق منصة إلكترونية

أم القيوين (الاتحاد)

أطلقت دائرة بلدية أم القيوين بالتعاون مع دائرة الحكومة الذكية بالإمارة، منصة الخدمات الذكية الموحدة، التي تهدف إلى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بخدمات البلدية، ووصول المستفيدين منها إليها بيسر وسهولة.

وأوضحت دائرة بلدية أم القيوين، أنه بإمكان المتعاملين معها إجراء المعاملات الخاصة بالقطاعات المختلفة في الدائرة من خلال نظام واحد، ويكون عن طريق دخول موحد باستخدام الهوية الرقمية من خلال الموقع الإلكتروني www.portal.uaq.ae أو من خلال التطبيق الذكي «سمارت أم القيوين».

وتم تجربة نجاح المنصة من خلال قيام القطاع الهندسي، ممثلاً بإدارة الشؤون الهندسية بإصدار أول رخصة بناء إلكترونية، وحرصت إدارة الشؤون الهندسية في البلدية على تعريف كافة الاستشاريين في الإدارة على النظام الجديد والأخذ في الاعتبار أهم الملاحظات الخاصة والتي تساهم بدورها في تطوير آلية استخراج رخصة البناء وشهادات الإنجاز بكل يسر للمتعاملين في تطوير آلية استخراج رخصة البناء وشهادات الإنجاز بكل يسر للمتعاملين.