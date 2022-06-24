%98 مؤشر السعادة الوظيفية في «مالية شرطة دبي»

دبي (الاتحاد)

ثمن معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الجهود التي تقوم بها الإدارة العامة للمالية في تحقيق المؤشرات المالية بنسبة 100% وفقاً لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، بالإضافة إلى تحقيق نسبة 98% في مؤشر السعادة الوظيفية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء الإدارة العامة ووصولها إلى مراكز متقدمة من التميز.

جاء ذلك خلال اطلاع معاليه على سير العمل في الإدارة العامة للمالية ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء أحمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء سيف بن عابد، مدير الإدارة العامة للمالية، ونائبه العميد حميد سالم السويدي، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد جميل ناصر آل رحمة، مدير إدارة الشؤون الإدارية، وعدد من الضباط.

وأطلع معالي الفريق المري على مؤشرات ونتائج إدارة الموازنة والحسابات ومن أهمها مؤشر نسبة الالتزام بالموازنة، ومؤشر دقة التخطيط المالي، وأهم الممكنات والقدرات التي مكنت الإدارة من تحقيق جميع مستهدفاتها وفقاً للمؤشرات المعتمدة، بالإضافة إلى خطة ومبادرات المشاريع لعام 2021 إلى 2030.

وناقش معاليه نتائج المؤشر الرئيسي لإدارة الإيرادات والصندوق المتعلق بنسبة الالتزام بالإيرادات الذاتية المخطط لها لعام 2021، حيث تجاوز المؤشر المستهدف بنسبة 8%، مما يدل على نمو الإيرادات خلال العام الماضي، إلى جانب استعراض المبادرات المُتعلقة بالتحول اللانقدي وذلك تماشياً مع استراتيجية حكومة دبي في تحويل مدينة دبي إلى مدينة لا نقدية بحلول عام 2025.

واستعرض الاجتماع مؤشر المدفوعات والمستحقات للموظفين والموردين والذي تم تحويله لبرنامج ذكي ما أدى إلى تقليص مدة دفع المستحقات من 40 يوماً إلى 15 يوماً.

وفي الختام، أطلع معاليه على أهم إنجازات الإدارة العامة للمالية خلال العام الماضي ومنها الحصول على مُصنف فكري لخدمة تقسيط المخالفات الذكية، وتسجيل الملكية الفكرية للدليل الإرشادي للإنفاق المتعقل، والحصول على 6 جوائز من مجلس الابتكار نتيجة تطبيق 551 اقتراحاً في العام 2021 بنسبة زيادة 17% من العام 2020، وتطبيق التحول الذكي في دفعات قسم الحسابات، واعتماد الموازنة وإعادة ترتيب أولوياتها بما يتوافق مع توجيهات الدائرة المالية، وغيرها من الإنجازات.