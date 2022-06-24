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شرطة دبي تختتم «السلامة المرورية» لسائقي تاكسي دبي
شرطة دبي تختتم «السلامة المرورية» لسائقي تاكسي دبي
25 يونيو 2022 01:57

دبي (الاتحاد)

اختتمت الإدارة العامة للمرور دورة الأمن والسلامة المرورية التي نظمتها إدارة المعهد المروري بالتعاون من المركز الدولي للأمن والسلامة في أكاديمية شرطة دبي وشارك فيها (50) سائقاً من شركة تاكسي دبي.
وأكد العقيد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي، على ضرورة توعية وتثقيف شرائح المجتمع على قواعد السير والقوانين واللوائح المرورية، وذلك لرفع مستوى الالتزام المروري لديهم.
وأشار إلى أن الدورة تهدف إلى رفع مستوى الالتزام باللوائح والقوانين المرورية لدى شرائح المجتمع. موضحاً أنه تم تعريف المشاركين في الدورة على أهمية دور الالتزام بقواعد السير والمرور في تجنب الحوادث المرورية ونتائجها، الأمر الذي يساهم بشكل مباشر في الحد من الحوادث المرورية والوفيات الناتجة عنها. 
ونوه بأن محتوى الدورة شملت عدة محاور رئيسية أهمها قواعد وإجراءات الأمن والسلامة للمركبات، وأسلوب القيادة الآمنة، وأنواع المخالفات الخطرة، بالإضافة إلى العلامات والإشارات المرورية.

شرطة دبي
دبي
الإمارات
السلامة المرورية
تاكسي دبي
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