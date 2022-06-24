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«شكاوى الوطني» تطلع على 28 شكوى
اجتماع لجنة الشكاوى (من المصدر)
25 يونيو 2022 01:57

أبوظبي (الاتحاد)

اطلعت لجنة الشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته عن بعد برئاسة سمية عبدالله السويدي رئيسة اللجنة، على 28 شكوى واردة للمجلس، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: صابرين حسن اليماحي مقررة اللجنة، وحمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وضرار حميد بالهول الفلاسي، وهند حميد العليلي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وبحثت اللجنة الشكاوى المقدمة إلى المجلس الوطني الاتحادي، واستعرضت الرأي القانوني الخاص بها وردود الجهات ذات العلاقة بالشكاوى المعروضة واتخذت بشأنها القرارات المناسبة، وتختص لجنة الشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي بمتابعة وبحث الشكاوى الواردة إلى المجلس لبيان مدى صحتها والسعي بين أطرافها للوصول إلى أنسب الحلول، وتلقي الإجابات اللازمة عليها، وإعداد تقرير سنوي عن الشكاوى، لبيان ما اتخذ من إجراءات حيالها، ومؤشرات الاتجاهات بشأنها.

الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
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