«أبوظبي للإعلام» تحصد 10 جوائز مرموقة في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون
«أبوظبي للإعلام» تحصد 10 جوائز مرموقة في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون
24 يونيو 2022 21:41
حصدت «أبوظبي للإعلام» 10 جوائز ضمن فئات جوائز الدورة ال15 لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون الذي استضافته مملكة البحرين خلال الفترة بين 21 و23 يونيو الجاري، في مشهد يؤكد على مكانة الريادية والمتميزة التي تتمتع بها الشركة ومنصاتها الإعلامية في صناعة الإعلام على مستوى المنطقة.
وحظيت «أبوظبي للإعلام» ب 7 جوائز ذهبية و3 جوائز فضية من أصل 18 جائزة فازت بها المؤسسات الإعلامية الوطنية ضمن فعاليات المهرجان، الذي شهد منافسة قوية من مختلف القنوات الإذاعية والتلفزيونية على المستويين المحلي والإقليمي.
وقال عبد الرحيم البطيح النعيمي، مدير عام «أبوظبي للإعلام» بالإنابة إن الفوز بهذه الجوائز المرموقة يؤكد مواصلة أبوظبي للإعلام ومنصاتها مسيرتها المهنية التي نجحت من خلالها في ترسيخ ريادتها للقطاع الإعلامي على مستوى الدولة والمنطقة، وقدرتها على أن تكون لاعباً يسلط الضوء على الوعي بالهوية الخليجية لما تشهده صناعة الإعلام والدراما والفنون والترفيه في دول المنطقة من نقلات نوعية تتطلب مساحات التخطيط والاستفادة من الكوادر المبدعة على الصعيدين العربي والدولي.
وأشار النعيمي إلى أن «أبوظبي للإعلام» تواصل التركيز على إنتاج وتطوير وتوزيع محتوى هادف ومبتكر يلبي تطلعات الجمهور المحلي والعربي على مستوى مختلف المجالات الإخبارية والترفيهية والرياضية والثقافية، وهذا التتويج هو المرادف للعمل المنظم والرؤية الاستراتيجية التي تتمتع بمستهدفات ومحاور وضعت اهتمامات الجمهور وتفضيلاتهم على رأس أولوياتها، ويترجم لغة التميز في مواكبة التطورات والتغيرات النوعية للقطاع الإعلامي في المرحلة الراهنة.
حصدت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي الجائزة الذهبية لكل من برنامج «كيف المعنوية» عن فئة البرامج الثقافية«الهوية الخليجية»، و«أعزّ الناس» عن فئة البرامج الوثائقية، وبرنامج «واعي» عن فئة البرامج الحوارية، وبرنامج «عُمر جديد» عن فئة البرامج التوعوية، وبرنامج «قلبي اطمأن» ومسلسل «الزقوم»، بينما فاز بالجائزة الفضية كل من برنامج «دبل كليك» عن فئة برامج المنوعات، ومسلسل «بنات مسعود» عن فئة الدراما الكوميدية. كما حصدت شبكة أبوظبي الإذاعية أيضاً الجائزة الذهبية عن «إذاعة أبوظبي أف أم» عن فئة الفواصل ب «خلك في بيتك»، وبالجائزة الفضية على صعيد البرامج الرياضية التي تبث عبر إذاعة «إمارات أف أم» عن برنامجها «هاتريك» وبرنامج «دبل كلك».