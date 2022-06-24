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الإمارات
الإمارات توقع إعلان كيغالي
الإمارات توقع إعلان كيغالي
24 يونيو 2022 20:28

أكدت دولة الإمارات التزامها تجاه القضاء على الأمراض المدارية المهملة وذلك بعد المصادقة على إعلان كيغالي في رواندا بشأن الأمراض المدارية المهملة. 
يأتي ذلك تماشياً مع ريادتها العالمية التي امتدت لعدة عقود في مجال مكافحة الأمراض والقضاء عليها على الصعيد العالمي. 
جرى الاحتفال يوم أمس بتوقيع الإعلان خلال قمة كيغالي بشأن الملاريا والأمراض المدارية المهملة والتي استضافتها حكومة رواندا على هامش اجتماع قادة حكومات دول الكومنولث حيث جمعت القمة قادة القطاع الصحي حول العالم لتسليط الضوء على الحاجة العاجلة للقضاء على الملاريا والأمراض المدارية المهملة وتحديد فرص تكامل الجهود للقضاء على الأمراض. 
حضر القمة وقام بتوقيع إعلان كيغالي، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، ممثلا عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وعن مبادرة بلوغ الميل الأخير التي تعكس رؤية صاحب السمو رئيس الدولة والتزامه الخيري تجاه القضاء على الأمراض. 
جدير بالذكر أن إعلان كيغالي انطلق العام الحالي في اليوم العالمي للقضاء على الأمراض المدارية المهملة، وهو يوم عالمي بادرت دولة الإمارات بطلب إحيائه للتعريف بهذه القضية المهمة، ويمثل الإعلان وثيقة سياسية رفيعة المستوى تهدف إلى حشد الإرادة السياسية والموارد والعمل من أجل إنهاء المعاناة الناجمة عن الأمراض المدارية المهملة، ويركّز الإعلان على مسؤولية الدول في برامج مكافحة تلك الأمراض، ويؤكد على أهمية التكامل والتعاون الوثيق في هذا الصدد. 
وقال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان "يمثل هذا اليوم خطوة مهمة للغاية ضمن جهود القضاء على الأمراض المدارية المهملة إذ ننضم إلى قادة العالم ونتعهد معًا بالقضاء على تلك الأمراض التي تؤثر على حياة ملايين البشر في أكثر مجتمعات العالم هشاشة ولا بد من عقد الشراكات والتعاون معًا كي نتمكن من إحراز التقدم الملموس في مسيرتنا للقضاء على هذه الأمراض". 

  • شخبوط بن نهيان بن مبارك
    شخبوط بن نهيان بن مبارك

وأشار معاليه إلى أن إعلان كيغالي يأتي استكمالًا للنجاح الكبير الذي حققه إعلان لندن 2012 بشأن الأمراض المدارية المهملة والذي وضع مسارًا واضحًا لتحقيق المستهدفات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية في خريطة الطريق 2030 بشأن الأمراض المدارية المهملة، مؤكدا معاليه إحراز تقدم ملموس في هذا الصدد على مدى العقود الماضية نتيجة للعمل الجماعي والتعاون بين المانحين والحكومات والمنظمات الشريكة إذ تمكنت 45 دولة من القضاء على واحد على الأقل من تلك الأمراض. 
وأكد معاليه أن "دولة الإمارات تعد داعمًا أساسيًا لجهود القضاء على الأمراض المدارية المهملة. إذ نفخر بأن نستكمل مسيرة وإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" بينما نؤكد التزام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" الذي يؤمن بأن أحدًا لا ينبغي أن يعاني من أمراض يمكن الوقاية منها". 
وقال معاليه "شهدنا تحقيق تقدم واضح في جهود القضاء على الأمراض المدارية المهملة، ونحن مصممون كدولة على مواصلة دعم الجهود والحركات العالمية مثل إعلان كيغالي والتي من شأنها تعزيز الوعي بالقضية وحشد الموارد لدعمها وستساهم جهودنا الجماعية في تحرير المجتمعات من أعباء تلك الأمراض فيما تعزز قوة الأنظمة الصحية المحلية وتجعل العالم أكثر سلامة وأمنًا للجميع".
يشار إلى أن عدداً من الشخصيات البارزة وقعت كذلك على إعلان كيغالي ومنهم رؤساء الدول مثل فخامة بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا وفخامة محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية ومعالي جيمس مارابي رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة وفخامة سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بالإضافة إلى عدد من الشخصيات المرموقة والشركاء البارزين. 
وقد جرى إعداد الإعلان من خلال التعاون المستمر بين عدد من الجهات مثل صندوق بلوغ الميل الأخير ونخبة من الشركاء مثل مؤسسة بيل وميليندا غيتس، ومركز كارتر، وصندوق إنهاء الأمراض المهملة /The END Fund/ وعدد من الدول التي تشهد حالات من هذه الأمراض.

المصدر: وام
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إعلان كيغالي
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