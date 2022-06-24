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الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
24 يونيو 2022 17:42

 يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً نهاراً وصحوا إلى غائم جزئيا أحياناً شرقاً وقد تتكون بعض السحب الركامية بعد الظهر على الجبال، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية خاصة شمالاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.
 وذكر المركز في نشرته اليومية أن الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية غربية/ 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، مشيرا إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:26 والثاني عند الساعة 22:49 والجزر الأول عند الساعة 15:57 والثاني عند الساعة 06:07. 

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:12 والثاني عند الساعة 18:47 والجزر الأول عند الساعة 13:32 والثاني عند الساعة 02:01.

المصدر: وام
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