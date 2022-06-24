شرطة رأس الخيمة توعي من مخاطر الإدمان عبر شاشات السينما

بدأت إدارة مكافحة المخدرات، بالتعاون مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة - فرع التوعية والحملات الإعلامية، بشرطة رأس الخيمة - تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف يوم 26 يونيو من كل عام، والذي يقام تحت شعار "المخدرات.. نهاية مؤلمة" - بث النصوص القانونية والرسائل التوعوية لدحر مخاطر إدمان المخدرات، وتعاطي المؤثرات العقلية، عبر شاشات السينما بثلاث 3 لغات "العربية والإنجليزية، والصينية". يأتي ذلك تطبيقاً لإستراتيجية وزارة الداخلية، في نشر وتعزيز التوعية الأمنية ضمن نطاق واسع، للوصول إلى مجتمع خالٍ من المخدرات، بتقديم الحلول المناسبة للمتعاطين، من خلال الاستفادة من أحكام القانون الذي يضمن الإعفاء من المساءلة القانونية للمتقدمين للشرطة أو النيابة أو الوحدة العلاجية، للعلاج الطوعي من الإدمان من تلقاء أنفسهم، أو من خلال أحد أفراد الأسرة وأقاربهم.

وأوضح المقدم مطر علي المطر رئيس قسم الدعم الفني بإدارة مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة، أن تفعيل بث النصوص القانونية عبر شاشات السينما، يستهدف لفت انتباه الشباب وأولياء الأمور والأسر وجميع فئات المجتمع، نحو تضافر الجهود لحماية أفراد المجتمع من الضياع ضحية براثن التعاطي، والتصدي لآفة المخدرات المهلكة، مصيدة الأرواح، من خلال تعريف مرتادي السينما والأجيال الناشئة بأضرار المخدرات وتداعياتها على صحتهم ونفسيتهم وعافية أجسادهم، مع تدمير مستقبلهم، وذلك انسجاما مع الرعاية الكريمة للقيادة الرشيدة، التي تبذل كل الجهد لحماية المجتمع وجعله خالياً تماماً من الجريمة، ونبذ كل ما يعكر صفو أمن واستقرار أفراد المجتمع أو يضر بصحتهم وحمايتهم من عبث العابثين.

من جانبه قال ملازم أول علي عبد الله غبرون مدير فرع التوعية والرعاية اللاحقة بشرطة رأس الخيمة، إن إدارة مكافحة المخدرات، بالتعاون مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة، حرصت على تسخير كافة القنوات الإعلامية المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة، ودور عرض السينما، وشاشات عرض مراكز خدمة العملاء المختلفة، لنشر وتعزيز التوعية بمخاطر الإدمان.