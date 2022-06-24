شرطة أبوظبي تحدد 5 خطوات لقيادة المركبة بأمان خلال الصيف

دعت شرطة أبوظبي ضمن حملة "صيف بأمان" السائقين وخصوصاً من الأسر إلى اتباع 5 خطوات رئيسية لقيادة المركبة بأمان خلال الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة والذي يؤثر على المركبة والركاب وذلك حرصاً على سلامة الجميع. وأوضحت أن الخطوات الخمسة هي التأكد من صيانة المركبة وضغط الهواء في الإطارات دائماً والانتظار حتى يبرد مقود المركبة قبل الانطلاق، والحرص على تهوئة المركبة تفادياً للاختناق بسبب درجة الحرارة المرتفعة وعدم ترك الأطفال في المركبة حتى ولو لدقيقة واحدة خلال التسوق أو الوقوف لأي سبب وفي حال ارتفعت درجات الحرارة إلى معدلات كبيرة يجب إيقاف المركبة في مكان آمن وإطفاء المحرك مباشرة. دعت شرطة أبوظبي ضمن حملة "صيف بأمان" السائقين وخصوصاً من الأسر إلى اتباع 5 خطوات رئيسية لقيادة المركبة بأمان خلال الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة والذي يؤثر على المركبة والركاب وذلك حرصاً على سلامة الجميع. وأوضحت أن الخطوات الخمسة هي التأكد من صيانة المركبة وضغط الهواء في الإطارات دائماً والانتظار حتى يبرد مقود المركبة قبل الانطلاق، والحرص على تهوئة المركبة تفادياً للاختناق بسبب درجة الحرارة المرتفعة وعدم ترك الأطفال في المركبة حتى ولو لدقيقة واحدة خلال التسوق أو الوقوف لأي سبب وفي حال ارتفعت درجات الحرارة إلى معدلات كبيرة يجب إيقاف المركبة في مكان آمن وإطفاء المحرك مباشرة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي