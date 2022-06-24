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ضمن الجسر الجوي الذي وجه به رئيس الدولة .. الإمارات ترسل مساعدات عاجلة لمتضرري زلزال أفغانستان
ضمن الجسر الجوي بتوجيه رئيس الدولة.. الإمارات ترسل مساعدات عاجلة لمتضرري الزلزال بأفغانستان
24 يونيو 2022 11:17

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، بتسيير جسر جوي لإغاثة متضرري الزلال في أفغانستان.. أرسلت دولة الامارات فجر اليوم طائرة تحمل 30 طناً من المواد الغذائية العاجلة لمتضرري الزلزال في أفغانستان الذي وقع على بعد 44 كيلومترا جنوب شرقي مدينة خوست الأفغانية، وذلك من خلال مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وهيئة الهلال الأحمر، وبالتنسيق اللوجستي مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
 وتأتي هذه الإغاثة المشتركة بين المؤسسات الإنسانية الاماراتية استمراراً لنهج الخير الإماراتي، ومساعدة المتضررين والفقراء والمحتاجين في مختلف البلدان الشقيقة والصديقة، ترسيخاً لقيمة العطاء الذي لا حدود له والتي اتسمت بها الامارات طيلة الخمسين سنة الماضية.
 ولقي 1500 شخص مصرعهم وأصيب أكثر من ألفين آخرين كما تضررت مئات المنازل بسبب الزلزال الذي أدى إلى انزلاقات أرضية.

المصدر: وام
زلزال
أفغانستان
الإمارات
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