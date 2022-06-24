محمد بن زايد: توقيع الإمارات "إعلان كيغالي" يأتي في إطار مساهمتنا لمكافحة الأمراض المدارية المهملة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، أن توقيع دولة الإمارات "إعلان كيغالي" بشأن الأمراض المدارية المهملة يأتي في إطار مساهماتنا المتواصلة لمكافحة هذه الأمراض. وأوضح سموه عبر تويتر:"توقيع دولة الإمارات "إعلان كيغالي" بشأن الأمراض المدارية المهملة يأتي في إطار مساهماتنا المتواصلة لمكافحة هذه الأمراض والتعاون مع شركائنا في تبني أحدث الابتكارات والإستراتيجيات لتسريع الخطوات نحو القضاء عليها".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي