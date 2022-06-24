"النقل المتكامل": إغلاق جزئي على شارع الشيخ زايد بن سلطان

أعلن مركز النقل المتكامل"عن إغلاق جزئي على شارع الشيخ زايد بن سلطان - أبوظبي من السبت 25 يونيو 2022 إلى الاثنين 27 يونيو 2022 . واوضح أنه سيتم إغلاق مسارين من جهة اليمين باتجاه جسر الشيخ زايد من السبت 25 يونيو الساعة 12:00 صباحاً إلى الاثنين 27 يونيو 5:00 صباحاً . وأهاب النقل المتكامل بمستخدمي الطرق بأخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة المرورية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي