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"النقل المتكامل": إغلاق جزئي على شارع الشيخ زايد بن سلطان
"النقل المتكامل": إغلاق جزئي على شارع الشيخ زايد بن سلطان
24 يونيو 2022 10:09

أعلن مركز النقل المتكامل"عن إغلاق جزئي على شارع الشيخ زايد بن سلطان - أبوظبي من السبت 25 يونيو 2022 إلى الاثنين 27 يونيو 2022 .

واوضح أنه سيتم إغلاق مسارين من جهة اليمين باتجاه جسر الشيخ زايد من  السبت 25 يونيو الساعة 12:00 صباحاً إلى الاثنين 27 يونيو 5:00 صباحاً .

وأهاب النقل المتكامل بمستخدمي الطرق بأخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة المرورية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شارع الشيخ زايد
النقل المتكامل
أبوظبي
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