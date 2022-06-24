"الأرصاد" يكشف أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

أوضح "الوطني للأرصاد" عبر حسابه على تويتر، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي: 23.3 درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

#أقل_درجة_حرارة_سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 23.3 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest_temperature recorded over the country today morning is 23.3 °C in Jabal Jais (Ras Al Khaimah) at 05:15 UAE Local time. pic.twitter.com/3sGqH0fUCv — المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) June 24, 2022