حاكم عجمان: تدريب الخريجين لخدمة الوطن

عجمان (وام)-

أشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بجهود مجموعة ثومبي في تنفيذ وإنشاء مشاريع حيوية خلال 25 عاما منذ تأسيسها في عام 1997 على يد الدكتور ثومبي محي الدين الرئيس المؤسس للمجموعة، واستطاعت خلال هذه الأعوام تحقيق نجاحات وإنجازات لا سيما في قطاعاتها الأساسية مثل التعليم الطبي والرعاية الصحية والأبحاث والضيافة، والتجزئة، والتكنولوجيا، والإنشاءات. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم عجمان - بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان - في ديوان الحاكم أمس، لوفد من مجموعة ثومبي برئاسة الدكتور ثومبي محيى الدين رئيس ومؤسس المجموعة في الإمارات. وأكد صاحب السمو حاكم عجمان خلال اللقاء على الدور الرائد لمجموعة ثومبي في المنطقة والمتمثل في إنشاء كيان فريد من نوعه يتمثل في مدينة ثومبي الطبية في عجمان والتي تعد مركزاً إقليمياً للتعليم الطبي المستقبلي، والرعاية الصحية الحديثة، والأبحاث العلمية المتطورة، مما جعلها علامة مميزة على الخريطة العالمية.

وثمن سموه جهود جامعة الخليج الطبية في تأهيل الأطباء من الخريجين الجدد وحرصها على تدريبهم بمهنية لخدمة الوطن في هذه المهنة النبيلة، مهنئا أسرة الجامعة من هيئات إدارية وتدريسية وطلبة بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيسها والاحتفال بتخريج دفعة جديدة في نوفمبر المقبل. وأعرب الدكتور ثومبي محي الدين عن شكره الجزيل وتقديره لصاحب حاكم عجمان للدعم الكبير الذي يوليه سموه للمجموعة ولجامعة الخليج الطبية منذ نشأتها وحتى الآن مقدما الدعوة لسموه لرعاية وحضور حفل التخريج في نوفمبر المقبل والذي يتزامن مع الذكرى 25 لتأسيس الجامعة.

وأوضح الدكتور ثومبي أن جامعة الخليج الطبية تستقطب طلابا من أكثر من 96 دولة ويعمل تحت لوائها طاقم من هيئة التدريس والموظفين من أكثر من 30 جنسية، وهي أكبر جامعة طبية خاصة في المنطقة تضم 6 كليات و28 برنامجاً دراسياً معتمداً، وينتسب إليها أكثر من 2000 طالب بدوام كامل ونحو 2000 طالب بدوام جزئي، وتم تقديم أول برنامج لدرجة الدكتوراه هذا العام وهو مفتوح لتسجيل الطلاب من جميع الجنسيات مع منح أولوية التسجيل للطلاب الإماراتيين. حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم وحمد النعيمي مدير ديوان الحاكم وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.