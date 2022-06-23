نهيان بن مبارك يعلن إطلاق «التطوع: خدمة المجتمع والإنسان»

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش أن حرص كافة المؤسسات والافراد على المشاركة في المبادرات الوطنية دليل حرص الجميع على المشاركة في المسيرة المباركة للوطن. جاء ذلك لدى إعلان معاليه، أمس في أبوظبي، إطلاق مشروع «التطوع: خدمة المجتمع والإنسان»، وهو المشروع الذي يتولى تنظيمه وتنفيذه صندوق الوطن مع وزارة التسامح والتعايش، بالتعاون والتنسيق مع وزارات الدولة وهيئات المجتمع التي تعمل معا، في سبل تأكيد دور أبناء الوطن في خدمة المجتمع والإنسان.

كما أطلق معاليه «المنصة الوطنية للعمل التطوعي»، وهي التي تمثل امتداداً للبرنامج الناجح للتطوع في إكسبو 2020 دبي، كما شهد معاليه انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لنخبة من المتطوعين والمتطوعات، حول سُبل تفعيل برامج التطوع والخدمة العامة في المجتمع المحيط، حيث أصبح لدينا الآن وبالتعاون مع مكتب إكسبو، قاعدة بيانات تضم أكثر من21 ألف متطوع ومتطوعة من مختلف الجنسيات.حضر الفعالية، معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، معالي الدكتور خليل الفولاذي عضو مجلس إدارة صندوق الوطن، وعفراء الصابري المدير العام بوزارة التسامح والتعايش، وهند باقر مدير عام صندوق الوطن، وسعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب والرئيس التنفيذي للاستراتيجية بمركز الشباب العربي، والمستشار محمد عبد السلام الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، وعدد من القيادات الاتحادية والمحلية والأكاديمية، وأعضاء مجلس إدارة صندوق الوطن.وقال معاليه - في كلمته الافتتاحية - «إننا في دولة الإمارات إنما ندعم بكل قوة دور العمل التطوعي في إحداث التغيير الإيجابي في المجتمع والعالم، ونعتز بالمتطوعين والمتطوعات». وأضاف معاليه: «إن هذا الالتزام الوطني بتعميق اشتراك الجميع في مسيرة النهضة والرخاء في الدولة، إنما نجده حقيقة واقعة في تعاون جميع مؤسسات المجتمع مع صندوق الوطن ووزارة التسامح والتعايش، في تنفيذ هذا المشروع المهم».

وأعرب معاليه عن اعتزازه بكل ما تحظى به دولة الإمارات الغالية من قيادة حكيمة ترى في أبناء الدولة مستقبل الوطن، وبهم ينهض، وبسواعدهم ينمو ويتقدم، معبراً عن فخره بأن يتقدم باسم الجميع إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، بعظيم الشكر، وفائق التقدير والاحترام لتأكيده الدائم، بأن الإنسان هو أساس نهضة الدولة وهو وسيلتها لتحقيق كل الأهداف والغايات، معبراً عن فخره واعتزازه بالثقة القوية لصاحب السمو رئيس الدولة في أبناء وبنات هذا الوطن وبما لديهم من طموحات واسعة، وقدرة فائقة على العطاء، بل وكذلك عزم وتصميم على خدمة الوطن وتحقيق أهدافه وغاياته.