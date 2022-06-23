تركيب لوحات «العنونة» في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلنت دائرة بلدية رأس الخيمة عن إطلاق أعمال تركيب لوحات ترقيم المباني لنظام العنونة لإمارة رأس الخيمة، ضمن مشروع العنونة والإرشاد المكاني، وذلك بالشراكة مع هيئة الموارد العامة في الإمارة التي تتولى من خلال مصنع الأرقام مسؤولية طباعة وإنتاج اللوحات، حيث تعتبر أحد أوجه الشراكة الناجحة والهامة بين دائرة بلدية رأس الخيمة وهيئة الموارد العامة، بما يعزز التعاون ويخدم تطور الإمارة ويدفعها نحو تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وسيبدأ تركيب لوحات ترقيم المباني خلال شهر يونيو الجاري بدءاً من القطاع رقم 4 والذي يشمل المناطق التالية: (مدينة خليفة بن زايد، مدينة صقر بن محمد، الظيت، الخران، العرقوب، الفلية، عوافي، القرم، خزام، القصيدات، الندية)، وسيأتي تركيب لوحات باقي مناطق الإمارة حسب الجدول الزمني المخطط.

وأفاد منذر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، بأنَّ النظام الجديد هو نظام مبسط وسهل الاستخدام من قِبل الجمهور والزوار والسياح، كما أنه يطبق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ويعتمد هذا النظام على ترقيم متسلسل للمباني، ويسهّل الوصول إلى المواقع من خلال رقم المبنى (العنوان).

وأوضح بأنه تم تدشين جميع بيانات نظام العنوان ضمن تطبيقات وبرامج الملاحة، الذي يسهل الوصول إلى الوجهة المطلوبة من خلال رقم المبنى.

ومن جهة أخرى، أكدت المهندسة عائشة سيف الشحي مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية بأنَّ مخرجات المشروع ستكون بادية للعيان، وذلك بتثبيت وتركيب اللوحات على حسب التصاميم والمعايير للنظام الجديد من خلال 66000 لوحة لكل مناطق الإمارة.