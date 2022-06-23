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لجنة «الوطني المؤقتة» تعتمد «الوكالات التجارية»
ناعمة الشرهان وأعضاء اللجنة خلال الاجتماع (من المصدر)
24 يونيو 2022 01:38

دبي (الاتحاد)

اعتمدت اللجنة المؤقتة لدراسة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، تقرير مشروع القانون المقرر مناقشته في الجلسة السادسة عشرة للمجلس بتاريخ 29 يونيو 2022.
حضر الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، وأحمـد حمــد بوشهاب، والدكتورة حواء سعيد الضحاك المنصــوري، وخلفـــان راشـد الشامسـي، وسمية عبدالله السويــدي، ومحمـد عيســى الكشـف، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على الملاحظات الواردة من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي حول مشروع القانون، وذلك ضمن إطار التحضير والتنسيق للجلسة، ويهدف مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية إلى تحديث الأحكام الناظمة لنشاط الوكالات التجارية في الدولة.

الإمارات
الوكالات التجارية
قانون الوكالات التجارية
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ناعمة الشرهان
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