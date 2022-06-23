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«مالية الوطني» تعتمد تقرير «التعاونيات»
أعضاء اللجنة خلال الاجتماع (من المصدر)
24 يونيو 2022 01:34

دبي (الاتحاد)

اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، ميرة سلطان السويدي مقررة اللجنة، وأسامة أحمد الشعفار، وسعيد راشد العابدي، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة رضا البيرق، ومروان عبيد المهيري.
كما حضر الاجتماع من وزارة الاقتصاد عبدالعزيز النعيمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية وعدد من المستشارين ومديري الإدارات.
ومن المقرر أن يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السادسة عشرة التي سيعقدها بتاريخ 29 يونيو 2022، مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات الذي يتكون من 32 مادة، ويهدف إلى تعزيز دور التعاونيات في تحقيق التنمية المستدامة.

لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية
الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
التعاونيات
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