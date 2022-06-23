رئيس الدولة وملك الأردن: تعزيز التعاون وتنميته بين البلدين

أبوظبي (وام)

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أمس، العلاقات الأخوية بين البلدين ومسارات التعاون، والعمل المشترك في مختلف الجوانب التي تخدم مصالحهما المتبادلة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه ــ في قصر الشاطئ ــ أخاه جلالة الملك عبد الله الثاني حيث رحب بجلالته، معرباً عن تمنياته له موفور الصحة والسعادة، وللأردن الشقيق وشعبه دوام التقدم والرفعة والازدهار في ظل قيادته.

واستعرض سموه والملك عبد الله.. آفاق التعاون بين البلدين وفرص تنميته في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، والعمل على دفعها إلى الأمام خلال المرحلة المقبلة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي حميد عبيد أبوشبص رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة.

فيما حضره من الجانب الأردني.. دولة الدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء الأردن، ومعالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومعالي الدكتور جعفر حسان مدير مكتب جلالة الملك، ونصار الحباشنة سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، في مقدمة مستقبلي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لدى وصوله أمس إلى مطار الرئاسة بأبوظبي في زيارة عمل إلى الدولة.

كما كان في الاستقبال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة.

يرافق جلالة الملك عبد الله الثاني وفد يضم دولة الدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء الأردن، ومعالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومعالي الدكتور جعفر حسان مدير مكتب جلالة الملك.

وقد غادر صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين البلاد، حيث كان في وداعه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».