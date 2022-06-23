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الإمارات
سفير جورجيا: نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا مع الإمارات
باتا كالاندادزه
24 يونيو 2022 01:40

أبوظبي (وام)

أكد باتا كالاندادزه سفير جمهورية جورجيا لدى الدولة تطلع بلاده إلى تعزيز علاقاتها الثنائية مع دولة الإمارات بالتزامن مع الاحتفال بمرور 30 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.وقال باتا كالاندادزه في تصريحات له بهذه المناسبة: «بصفتي سفيرا لجورجيا، يسعدني أن أحتفل بيوم استقلال بلادي للمرة الثالثة على التوالي هنا في الإمارات العربية المتحدة فهي صديق حقيقي لجورجيا». وأضاف أن عام 2022 عام خاص في العلاقات بين جورجيا والإمارات العربية المتحدة.. فقبل 30 عاما، أقامت الدولتان العلاقات الدبلوماسية ومنذ ذلك الحين يتطور تعاوننا في مختلف القطاعات بشكل مطرد». وأكد متانة العلاقات الثنائية في جميع جوانبها منوها بالعلاقات الاقتصادية في ظل بلوغ حجم التبادل التجاري نحو 170 مليون دولار.. مشيرا إلى أن هناك 40 رحلة أسبوعية تربط أبوظبي ودبي والشارقة مع تبليسي وباتومي.

الإمارات
جورجيا
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