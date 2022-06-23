الجمعة 24 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
ضاحي خلفان يستقبل القنصل الياباني
ضاحي خلفان لدى استقباله القنصل الياباني (من المصدر)
24 يونيو 2022 01:33

دبي (الاتحاد)

استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بمكتبة صباح  أمس، نوبورو سيكيجوتشي، القنصل العام لليابان في دبي والإمارات الشمالية.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والمواضيع المتعلقة بالجالية اليابانية في دبي. وعبر القنصل الياباني عن سعادة وارتياح أبناء الجالية اليابانية المقيمة على أرض الإمارة، وشعورهم بالأمن والأمان من كافة الإجراءات التي توفرها السلطات الأمنية على مدار الساعة، مما يفتح المجال لتوفير المناخ المناسب للعيش بسلام وطمأنينة لأبناء الجالية اليابانية وغيرها من الجاليات.
وفي ختام اللقاء، أهدى معالي نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، القنصل الياباني، درعا تذكارية بمناسبة الزيارة، وتلقى هدية تذكارية من الضيف. حضر اللقاء اللواء أحمد عتيق المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

ضاحي خلفان
دبي
الإمارات
القنصل الياباني
اليابان
آخر الأخبار
بسبب كورونا.. الأطفال يدفعون ثمن الآثار السلبية للأجهزة الذكية
دنيا
بسبب كورونا.. الأطفال يدفعون ثمن الآثار السلبية للأجهزة الذكية
اليوم 14:53
الكرملين: شحنات الأسلحة لأوكرانيا «تهدد الأمن» الأوروبي
عربي ودولي
الكرملين يعلق على ترشيح أوكرانيا ومولدافيا لعضوية الاتحاد الأوروبي
اليوم 14:53
رئيس ريد بول يحذر من حسم الفورمولا1 في المحاكم
الرياضي
رئيس ريد بول يحذر من حسم الفورمولا1 في المحاكم
اليوم 14:45
الداخلية التونسية: معلومات مؤكدة مفادها استهداف حياة رئيس الجمهورية
عربي ودولي
الداخلية التونسية: معلومات مؤكدة مفادها استهداف حياة رئيس الجمهورية
اليوم 14:36
القضاء السويسري يبرئ الخليفي ويدين فالكة
الرياضي
القضاء السويسري يبرئ الخليفي ويدين فالكة
اليوم 14:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©