تكريم الفائزين بجائزة وزير الداخلية للتميز في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

كرّم اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، الفائزين بجائزة وزير الداخلية للتميز في دورتها السادسة – مرحلة القائد العام. بدأ حفل تكريم الفائزين بالجائزة في دورتها السادسة – مرحلة القائد العام، بكلمة قائد عام الشرطة، أشاد خلالها بدعم وجهود الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لتحفيز روح المنافسة الشرطية بين مختلف قطاعات وقيادات الوزارة وموظفيها من خلال التطوير والتحسين المستمر في الأداء، وبذلك أتاح سموّه الفرصة لهم لإبراز مواهبهم وإنجازاتهم وتسخيرها في خدمة وتطوير العمل الشرطي، كما ألقى الضوء، على مسيرة الجائزة وما حققته من استدامة للتميز في العمل الحكومي.

ثم ألقى النقيب أحمد محمد هاشل رئيس قسم التميز المؤسسي بشرطة رأس الخيمة، كلمة تناول خلالها حجم المشاركات الحالية ومدى التطوير والتحديث على المعايير وفئات الجائزة، سعياً لدعم استمرارية التنافسية على التميز والصدارة والجدارة في العمل المؤسسي الشرطي.

عقب ذلك، كرّم اللواء علي بن علوان النعيمي، الفائزين مثمناً حرصهم على تقديم الأفضل مع تحقيق الأمن والأمان وجودة الحياة، شاكراً لجميع المشاركين نظير حرصهم على المشاركة.